"CinemaPlus" приступает к показу приключенческого фэнтэзи "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Единственный обладатель технологии Dolby Atmos в Азербайджане кинотеатр премиум-класса CinemaPlus в Gənclik Mall с 25 мая приступает к показу долгожданного приключенческого фэнтэзи "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Билеты уже в продаже.

Как cообщает Report, режиссерами фильма являются Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг. В ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Кая Скоделарио и другие.

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Кино с хорошим изображением, но без звука Dolby Atmos – немое кино! Благодаря возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинотеатра технология Dolby Atmos позволяет создателям фильмов вывести звук в кино на принципиально новый уровень. В результате зритель не просто наблюдает за происходящим на экране, а перемещается в центр событий. В скором времени ожидается, что все крупные кинотеатры мира будут использовать технологию Dolby Atmos.