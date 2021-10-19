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CinemaPlus получил "Платиновый сертификат о пожертвовании" от Фонда возрождения Карабаха

CinemaPlus получил "Платиновый сертификат о пожертвовании" от Фонда возрождения Карабаха Фонд возрождения Карабаха наградил сеть кинотеатров CinemaPlus "Платиновым сертификатом о пожертвовании" за поддержку работ, направленных на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, устойчивое экономическое развит
Kультурная политика
19 октября 2021 г. 15:59
CinemaPlus получил Платиновый сертификат о пожертвовании от Фонда возрождения Карабаха

Фонд возрождения Карабаха наградил сеть кинотеатров CinemaPlus "Платиновым сертификатом о пожертвовании" за поддержку работ, направленных на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, устойчивое экономическое развитие и процветание региона, а также восстановление экологического баланса.

Как сообщает Report, "Платиновый сертификат о пожертвовании" был вручен председателем правления Фонда Рахманом Гаджиевым председателю Наблюдательного Совета сети кинотеатров CinemaPlus Зауру Дарабзаде.

CinemaPlus перечислил в Фонд возрождения Карабаха 10 миллионов манатов.

Фонд возрождения Карабаха создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 4 января 2021 года. Согласно указу, основной задачей фонда является оказание финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, привлечением инвестиций и развитием партнерства между государством и частным сектором в этой сфере, а также осуществление необходимой агитационной деятельности внутри страны и за рубежом.

Сеть кинотеатров CinemaPlus и дальше продолжит реализацию различных социальных проектов.

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Версия на азербайджанском языке “CinemaPlus” Qarabağ Dirçəliş Fondunun “Platinum” İanə sertifikatı ilə təltif edilib

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