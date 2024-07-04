Чилийская драматургия на бакинской сцене: "Там, где живут варвары"

В Баку прошла читка пьесы "Там, где живут варвары" (исп: "Donde Viven los Bárbaros") чилийского драматурга и режиссера Пабло Манци.

В Баку прошла читка пьесы "Там, где живут варвары" (исп: "Donde Viven los Bárbaros") чилийского драматурга и режиссера Пабло Манци.

Как сообщает Report, данное мероприятие было организовано при поддержки посольства Чили в Азербайджане.

Читка, прошедшая на сцене германо-азербайджанского культурного центра Kapellhaus, стала еще одним мероприятием Фестиваля современной драматургии CHARACTERS, направленным на популяризацию и развитие современной драматургии в Азербайджане.

Читку пьесы Пабло Манци, написанную в 2015 году, поставил режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра и Азербайджанского государственного театра "Йуг" Турал Мустафаев.

Пьеса чилийского драматурга была представлена на азербайджанском языке.

Отметим, что Пьеса "Там, где живут варвары" поднимает темы насилия и страхов в современном мире, социально-политических разногласий внутри общества, касается проблем мигрантов и гендерной идентичности. После читки прошло обсуждение с участием творческой группы и зрителей.