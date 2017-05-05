Чезаро Антимо: Италия готова поддержать Азербайджан в сфере развития туризма - ИНТЕРВЬЮ

"Усилия Азербайджана в сохранении уникального культурного наследия в Риме - важный символ в дружбе между нашими странами"

"В ноябре в Баку состоится выставка электронных репродукций работ Караваджо"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с заместителем секретаря министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Чезаро Антимо.

- Господин Антимо, вы прибыли в Баку для участия на IV Всемирном форуме межкультурного диалога. Как вы оцениваете этот форум?

- Международный форум является возможностью для мировых лидеров и академиков для обсуждения вопросов межкультурного и межрелигиозного диалога. Сегодня это важнее, чем когда-либо. Ценности в самом сердце Альянса цивилизаций требуют своевременных и активных усилий мыслящих одинаково правительств и гражданских обществ. Поэтому я рад и считаю честью находиться в Баку для участия на этом важном мероприятии.

Италия находится на передовой в области международных усилий в направлении межкультурного диалога и сотрудничества. Наблюдая неприемлемое разрушение ценнейшего культурного наследия в Ираке и Сирии, мы были среди основных спонсоров кампании "объединяйся во имя наследия" и запустили инициативу "голубые каски мира" в знак нашего желания защитить культурное наследие по всему миру. Мы также являемся мировыми лидерами в области борьбы с незаконным траффикингом предметов искусства и археологических находок. Я намерен продемонстрировать наши усилия и опыт в рамках Форума.

- Как Вы оцениваете уровень культурных связей между Италией и Азербайджаном?

- Наши культурные связи построены на прочной основе взаимоуважения и исторического обмена, которые берут свое начало еще с древних времен и постоянно укреплялись путешественниками, торговцами и дипломатами. Подписание Меморандума о взаимопонимании во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Рим в мае 2014 года обеспечило новые, улучшенные рамки для приумножения наших совместных инициатив. Я бы также хотел отметить усилия Азербайджана на ЭКСПО-2015 в Милане.

Что касается культурных проектов, мы уделяем большую важность спонсируемым со стороны ЕС твиннинг-проектам, реализуемым нашим министерством культуры и направленным на выработку плана модернизации правил и управления культурной политикой. Твиннинг-проект помогает укрепить связи между основными итальянскими и азербайджанскими институтами. 3 мая был подписан меморандум о взаимопонимании между миланской Pinacoteca di Brera и Национальным музеем искусств Азербайджана, что открыло путь для постоянного обмена в культурной сфере и обзора проектов. Мы также горды предложить стипендии азербайджанским студентам, чтобы они могли изучать итальянский язык и культуру в нашей стране.

В добавок к этому, Италия поддерживает работу археологической миссии в Азербайджане, проводимой Университетом Неаполя совместно с Бакинским государственным университетом. Мы желаем продолжить и, если будет возможность, в дальнейшем укрепить сотрудничество в этой сфере, которая уже помогает нам построить ценные отношения между итальянскими и азербайджанскими экспертами в области, в которой Италия имеет уникальный опыт.

И наконец, я бы хотел напомнить, что этот год важный в наших двусторонних отношениях, так как мы отмечаем 25-летие установления дипломатических связей между двумя странами. В рамках этого мы организовали в Баку выдающуюся программу культурных мероприятий, которая включала в себя Форум итальянско-азербайджанского диалога, который объединил важных лиц в мире политики, академических и бизнес-кругов. Также в Центре Гейдара Алиева в ноябре планируется выставка электронных репродукций работ Караваджо.

- Учитывая, что Италия является одной из ведущих стран в области туризма и желание Азербайджана увеличить число приезжающих в страну туристов, как две страны могут сотрудничать в этом направлении?

- Я знаю, что Азербайджан рассматривает это как приоритетную сферу и уже применяет электронную визовую систему для привлечения туристов из таких стран, как Италия. Азербайджан активно участвует в туристических ярмарках в Италии и уже пожинает плоды этого в виде увеличивающегося числа туристов и информированности в итальянском обществе.

В Италии туризм стал важным компонентом экономики, и я верю, что сотрудничество между нашими странами позволит открыть больший потенциал Азербайджана в этой сфере. Культура, туризм и экономическое развитие тесно связаны, так же как и инвестиции в область культуры помогают развить туризм, что в свою очередь поддерживает сбалансированный экономический рост и диверсификацию. Конечно, продвижение туризма требует инвестиций в инфраструктуру - отели, широкополосный интернет, дороги, аэропорты - области, в которых Италия может предоставить Азербайджану соответствующую профессиональную поддержку.

- Что Вы можете сказать о работах, проводимых Азербайджаном для сохранения исторических памятников в центре Рима?

- Усилия Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева в сохранении уникального культурного наследия в Риме - важный символ в дружбе между нашими странами и подтверждение приверженности Азербайджана к универсальному культурному наследию. Азербайджан помог восстановить Зал философов Музея Капитолия - самого древнего музея в мире и выделил миллион евро на восстановление основной части Империальской Форы. Фонд Гейдара Алиева также способствовал восстановлению римских катакомб.

Мы также приветствует участие Азербайджана на высоком уровне на Венецианском Биеннале и другие важные инициативы, такие как выставка современного азербайджанского искусства "Fly to Baku" в музее MAXXI в Риме в 2013 году. Способность Азербайджана смотреть назад в прошлое и вперед в будущее в области искусства и культуры впечатляет, и мы должны поддерживать этот подход для всех будущих инициатив.