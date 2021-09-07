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Церемония памяти Жан-Поля Бельмондо пройдет в Париже 9 сентября

Церемония памяти Жан-Поля Бельмондо пройдет в Париже 9 сентября Общенациональная церемония памяти Жан-Поля Бельмондо состоится в Париже 9 сентября.
Kультурная политика
7 сентября 2021 г. 11:27
Церемония памяти Жан-Поля Бельмондо пройдет в Париже 9 сентября
Жан-Поль Бельмондо

Общенациональная церемония памяти Жан-Поля Бельмондо состоится в Париже 9 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Елисейский дворец.

Местом проведения церемонии выбран комплекс Дома Инвалидов - традиционное место проведения церемоний прощания cо знаменитыми людьми Франции. В понедельник с требованием увековечить память актера выступили деятели культуры, а также политики, представляющие различные партии.

Жан-Поль Бельмондо умер накануне в своем доме в Париже. Как рассказал Agence France-Presse его адвокат, актер испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно. За свою актерскую карьеру, начавшуюся в 1957 году, Бельмондо сыграл более 100 ролей в кинофильмах и на сцене французских театров. Стал известен после выхода на экраны в 1960 году ленты Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" ( bout de souffle) и фильма Витторио Де Сика "Чочара" (La ciociara), удостоенного премии "Оскар".

Мировую известность ему принесли многочисленные боевики, остающиеся популярными и по сей день: "Кто есть кто?" (Flic ou voyou, 1979), "Игра в четыре руки" (Le guignolo, 1980), "Профессионал" (Le professionnel, 1981), "Ас из асов" (L'as des as, 1982). В них Бельмондо, с юности занимавшийся боксом и получивший отличную физическую подготовку, в большинстве случаев сам выполнял крайне опасные трюки.

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