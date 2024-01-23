Церемония открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024" состоится в мае

Церемония официального открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024" состоится в мае этого года.

Церемония официального открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024" состоится в мае этого года.

Как сообщает Report, это отражено в "Плане действий по объявлению города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год", утвержденном премьер-министром Али Асадовым.

Министерству культуры, министерству иностранных дел, специальному представительству президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Управлению государственного заповедника города Шуша даны необходимые указания.