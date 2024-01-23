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Церемония открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024" состоится в мае

Церемония открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024" состоится в мае Церемония официального открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024" состоится в мае этого года.
Kультурная политика
23 января 2024 г. 13:03
Церемония открытия года Шуша - культурная столица исламского мира 2024 состоится в мае

Церемония официального открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024" состоится в мае этого года.

Как сообщает Report, это отражено в "Плане действий по объявлению города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год", утвержденном премьер-министром Али Асадовым.

Министерству культуры, министерству иностранных дел, специальному представительству президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Управлению государственного заповедника города Шуша даны необходимые указания.

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Версия на английском языке Opening ceremony of 'Shusha - Cultural Capital of Islamic World 2024' to be held in May
Версия на азербайджанском языке “Şuşa - İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2024” ilinin rəsmi açılış və bağlanış mərasimlərinin vaxtı açıqlanıb

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