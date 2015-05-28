​Центральная научная библиотека будет сдана в пользование в сентябре

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Завершена перевозка книг из размещенной в основном здании НАНА старой библиотеки в новое здание Центральной научной библиотеки (ЦНБ). Об этом сообщили Report в пресс-службе Центральной научной библиотеки НАНА.

Отмечено, что процесс перевозки, начатый в ноябре прошлого года и завершившийся 28 мая, проводился при поддержке руководства НАНА, персонала ЦНБ, Управления гражданской обороны войск гражданской обороны МЧС. В библиотеке уже зарегистрировано и размещено в специальных помещениях 1 миллион 571 тысяча книг.

Кроме того, 17 тысяч книг из Фонда редких книг и 75 тысяч книг из Фонда восточной литературы снабжены электронными чипами, интегрированными в систему безопасности.

Отметим, что библиотека будет сдана в пользование в сентябре 2015 года.