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    ​Центральная научная библиотека будет сдана в пользование в сентябре

    Завершена перевозка книг в новое здание библиотеки

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Завершена перевозка книг из размещенной в основном здании НАНА старой библиотеки в новое здание Центральной научной библиотеки (ЦНБ). Об этом сообщили Report в пресс-службе Центральной научной библиотеки НАНА.

    Отмечено, что процесс перевозки, начатый в ноябре прошлого года и завершившийся 28 мая, проводился при поддержке руководства НАНА, персонала ЦНБ, Управления гражданской обороны войск гражданской обороны МЧС. В библиотеке уже зарегистрировано и размещено в специальных помещениях 1 миллион 571 тысяча книг.

    Кроме того, 17 тысяч книг из Фонда редких книг и 75 тысяч книг из Фонда восточной литературы снабжены электронными чипами, интегрированными в систему безопасности.

    Отметим, что библиотека будет сдана в пользование в сентябре 2015 года. 

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