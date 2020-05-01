Центр мультикультурализма провел онлайн лекцию для украинских студентов

Ирина Кунина https://report.az/storage/news/7da0af3a430f47250e56916e7d2347d5/89043c2b-1aa2-4fbc-b1f0-d1ba7f5c809d_292.jpg

30 апреля начальник отдела образования Бакинского международного центра мультикультурализма Ирина Кунина провела он-лайн лекцию на тему "Азербайджанская модель мультикультурализма" для студентов факультета журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко, сообщает Report. К он-лайн лекции присоединились больше 40 студентов.

По словам преподавателя Киевского университета имени Бориса Гринченко Анжелики Досенко, студентам очень понравилась лекция и они настроены на дальнейшее сотрудничество с Бакинским международным центром мультикультурализма. "Студенты были очень впечатлены интересной лекцией Ирины Куниной. Я думаю, что для этих студентов (ведь они будущие журналисты) очень важно владеть информацией про межкультурный, межрелигиозный диалог и толерантность, поскольку в будущем они будут работать с обществом, с общественным мнением и должны понимать важность уважения к другим независим от религии или национальности", -- отметила А.Досенко.

В условиях пандемии БМЦМ продолжает проводить активности, лекции и мероприятия направленные на пропаганду концепции азербайджанского мультикультурализма в соответствии с нормами в Азербайджане и других государствах. В частности, в Украине проводится всеукраинский конкурс видеоработ про азербайджанский мультикультурализм на тему: "Что для меня значит азербайджанский мультикультурализм?" Победители получат подарки.