Наверх

Центр мультикультурализма провел онлайн лекцию для украинских студентов

Центр мультикультурализма провел онлайн лекцию для студентов

Ирина Кунина

30 апреля начальник отдела образования Бакинского международного центра мультикультурализма Ирина Кунина провела он-лайн лекцию на тему "Азербайджанская модель мультикультурализма" для студентов факультета журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко, сообщает Report. К он-лайн лекции присоединились больше 40 студентов.

По словам преподавателя Киевского университета имени Бориса Гринченко Анжелики Досенко, студентам очень понравилась лекция и они настроены на дальнейшее сотрудничество с Бакинским международным центром мультикультурализма. "Студенты были очень впечатлены интересной лекцией Ирины Куниной. Я думаю, что для этих студентов (ведь они будущие журналисты) очень важно владеть информацией про межкультурный, межрелигиозный диалог и толерантность, поскольку в будущем они будут работать с обществом, с общественным мнением и должны понимать важность уважения к другим независим от религии или национальности", -- отметила А.Досенко.

В условиях пандемии БМЦМ продолжает проводить активности, лекции и мероприятия направленные на пропаганду концепции азербайджанского мультикультурализма в соответствии с нормами в Азербайджане и других государствах. В частности, в Украине проводится всеукраинский конкурс видеоработ про азербайджанский мультикультурализм на тему: "Что для меня значит азербайджанский мультикультурализм?" Победители получат подарки.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!