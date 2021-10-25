Центр мугама подписал меморандум о сотрудничестве с российским музеем

Международный Центр Мугама и Российский национальный музей музыки подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщает российское бюро Report, главной целью сотрудничества является популяризация музыкальных традиций и наследия Азербайджана и России.

Международный Центр Мугама и Российский национальный музей музыки подписали меморандум о сотрудничестве.



Как сообщает российское бюро Report, главной целью сотрудничества является популяризация музыкальных традиций и наследия Азербайджана и России.



Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брезгалов рассказал о совместных мероприятиях, реализуемых с Центром мугама на протяжении 10 лет. Он также отметил, что подписание соглашения является очень важным вкладом в развитие как музея музыки, так и центра мугама: "Мы подписываем соглашение о нашем тесном взаимодействии, потому что у нас уже существует ряд проектов, которые мы собираемся реализовать в ближайшее время в Москве и Баку".

По словам директора Международного центра мугама Мурада Гусейнова, национальная традиция мугама известна во всем мире: "Здесь, в национальном музее музыки все желающие могут его изучить и попробовать себя в мугаме, а наши азербайджанские коллеги и друзья нам в этом помогут".

"Музыканты Международного центра мугама и его деятельность будет представлена гораздо шире благодаря подписанному договору. Мы будем рады всячески способствовать объединению и культурному общению музыкантов. Очень важно, чтобы музыканты и мастера культуры общались, проводили совместные мероприятия, так как это обогащает их творческую жизнь. Надеюсь, что этот документ будет способствовать популяризации деятельности международного мугамного центра. А наши соотечественники, которые живут в России и российские слушатели, тоже смогут приобщиться к традициям и основам азербайджанского национального искусства и музыки", - заявил М. Гусейнов.



После подписания документа состоялся концерт мугама в исполнении известных ханенде.