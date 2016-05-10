​Центр Гейдара Алиева вошел в шорт-лист претендентов на лучшее здание 2016 года

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Королевский институт британских архитекторов (RIBA - Royal Institute of British Architects) анонсировал шорт-лист для своей Международной премии в 2016 году, сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

Из первично представленных в шорт-лист проектов из более чем 50 стран, окончательный список сократился до 30 проектов из 20 стран мира.

Этот список включают Центр Гейдара Алиева Заха Хадид в Баку, здание колледжа Святой Анжелы О'Доннела и Туомея, Дом Тула в Канаде архитектора Паткау и др.

Осенью Гранд жюри определит среди них шесть финалистов. В декабре 2016 года финалисту - лучшему зданию мира вручат премию на соответствующей церемонии.

Отметим, что всемирно известный архитектор Заха Хадид скончалась на 66-м году жизни в конце марта этого года. Она стала первой женщиной, получившей золотую медаль Королевского института британских архитекторов. Среди ее архитектурных проектов - Центр Гейдара Алиева в Баку, центр современного искусства Розенталя в Цинциннати, Оперный театр в Гуанчжоу, Музей Риверсайд в Глазго и многие другие.