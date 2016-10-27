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    Cедьмой фестиваль Европейских фильмов пройдет в Баку в ноябре

    В этом году в рамках кинофестиваля будут продемонстрированы 19 фильмов стран ЕС и один фильм азербайджанского производства

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Cедьмой фестиваль Европейских фильмов пройдет в Баку с 3 по 12 ноября. 

    Как сообщает Report, на пресс-конференции, посвященной открытию кинофестиваля, глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард сообщила, что в этом году в рамках кинофестиваля будет продемонстрировано 19 фильмов из стран ЕС разнообразных жанров и отражающих европейскую культуру.

    Посол отметила, что вход на показ фильмов свободный, также в рамках фестиваля будет проведен конкурс. Победитель конкурса сможет принять участие на Берлинском кинофестивале в феврале.

    По словам главного менеджера Park Cinema Намига Гулиева, прошлый кинофестиваль европейских фильмов в Баку посетили около 5-6 тысяч зрителей. "Надеемся, что в этом году их будет и больше. Ожидаем порядка 7-8 тысяч зрителей", - отметил он.

    В этом году кинофестиваль откроют фильмы Испании и Греции. В ходе мероприятия, организованного представительством Евросоюза в Азербайджане и аккредитованными в стране посольствами стран ЕС, будут продемонстрированы фильмы известных режиссеров из Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании.

    Также 12 ноября в рамках фестиваля зрителям будет представлен и азербайджанский фильм - драма "Красный сад" (2016). 

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