Бывший житель Еревана: Армяне превратили квартал Тепебашы в руины

"Квартал Тепебашы, считавшийся сердцем Еревана, расположен в восточной части города, на возвышенности. Этот квартал веками считался одним из исторических мест Еревана, это место своего рода музей под открытым небом".

"Квартал Тепебашы, считавшийся сердцем Еревана, расположен в восточной части города, на возвышенности. Этот квартал веками считался одним из исторических мест Еревана, это место своего рода музей под открытым небом".

Как сообщает Report, об этом председатель общественного объединения "Научные исследования", бывший житель Еревана Тельман Гасымов сказал на презентации книги "Судьба квартала Тепебаши - последнего образца азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Иреване: разрушение наследия азербайджанского народа в Армении и уничтожение исторических следов".

По его словам, жившие здесь некогда азербайджанцы создали своеобразный образ Тепебашы:

"В этом квартале жили видные личности, деятели искусств, зажиточные люди, владевшие землями, имуществом. Я помню, как жители собирались вместе, пили чай, вели беседы, молились сообща в мечетях. А сегодня, вместо того, чтобы сохранить национальный колорит квартала Тепебашы, армяне превратили его в руины".

Т.Гасымов отметил, что мир не должен оставаться безучастным к этим разрушениям: "Я обращаюсь к ЮНЕСКО, чтобы они держали вопрос, связанный с кварталом Тепебашы в Ереване в центре внимания".