 Наверх

Бюст Наримана Нариманова в Худате пришел в непригодное состояние - ВИДЕО

Бюст Наримана Нариманова в Худате пришел в непригодное состояние
© Report

Бюст Нариману Нариманову в городе Худат и территория вокруг него пришли в непригодное состояние.

Как передает северное бюро Report, бюст установлен в еловом парке. Территория загрязнена бытовыми отходами. На бюсте отсутствует табличка с информацией.

Представитель ИВ Хачмазского района по городу Худат Акиф Марданов сообщил Report, что данная территория находится в частной собственности: "В период советской власти там находился консервный завод. Сейчас территория принадлежит предпринимателю по имени Садиг. Из-за того, что это частная собственность, мы не может заниматься благоустройством территории. К тому же пока ничего не могу сказать относительно того, будет ли бюст останется там или нет. На нем написаны нецензурные слова, поэтому мы закрасили их".

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!