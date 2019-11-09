Бюст Наримана Нариманова в Худате пришел в непригодное состояние - ВИДЕО

Бюст Нариману Нариманову в городе Худат и территория вокруг него пришли в непригодное состояние.
Как передает северное бюро Report, бюст установлен в еловом парке. Территория загрязнена бытовыми отходами. На бюсте отсутствует табличка с информацией.
Представитель ИВ Хачмазского района по городу Худат Акиф Марданов сообщил Report, что данная территория находится в частной собственности: "В период советской власти там находился консервный завод. Сейчас территория принадлежит предпринимателю по имени Садиг. Из-за того, что это частная собственность, мы не может заниматься благоустройством территории. К тому же пока ничего не могу сказать относительно того, будет ли бюст останется там или нет. На нем написаны нецензурные слова, поэтому мы закрасили их".
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