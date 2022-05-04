О нас
Аудио новости

Бюст Гусейна Джавида преподнесен в дар Американо-азербайджанской торговой палате

Бюст Гусейна Джавида преподнесен в дар Американо-азербайджанской торговой палате Бюст выдающегося азербайджанского писателя и драматурга Гусейна Джавида преподнесен в дар Американо-азербайджанской торговой палате (USACC).
Kультурная политика
4 мая 2022 г. 09:36
Бюст Гусейна Джавида преподнесен в дар Американо-азербайджанской торговой палате

Бюст выдающегося азербайджанского писателя и драматурга Гусейна Джавида преподнесен в дар Американо-азербайджанской торговой палате (USACC).

Как передает Report, об этом сообщил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в своем аккаунте в Twitter.

"Бюст, изготовленный по случаю 140-летия выдающегося писателя, драматурга Гусейна Джавида, преподнесен в дар Американо-азербайджанской торговой палате. Мы отметили значимость изучения наследия Джавида как в нашей стране, так и в США", - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBust of famous Azerbaijani writer presented as gift to US-Azerbaijan Chamber of Commerce
Версия на азербайджанском языке ФотоHüseyn Cavidin büstü ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasına hədiyyə olunub

Другие новости из категории

В США пройдет выставка, посвященная армянскому вандализму в Карабахе
В США пройдет выставка, посвященная армянскому вандализму в Карабахе
4 мая 2022 г. 08:53
В Турции откроется памятник Ахмеду Джаваду
В Турции откроется памятник Ахмеду Джаваду
4 мая 2022 г. 00:17
Министр культуры Анар Керимов находится с официальным визитом в США
ФотоМинистр культуры Анар Керимов находится с официальным визитом в США
2 мая 2022 г. 21:51
Известный йогин и мистик не будет посещать Россию в рамках мирового турне
Известный йогин и мистик не будет посещать Россию в рамках мирового турне
2 мая 2022 г. 17:49
В Баку проходит фестиваль келагаи
ФотоВ Баку проходит фестиваль келагаи
1 мая 2022 г. 20:30
Йогин и мистик Садхгуру призвал в Баку ко всеобщему действию для спасения почвы
ФотоЙогин и мистик Садхгуру призвал в Баку ко всеобщему действию для спасения почвы
1 мая 2022 г. 16:20
В Шуше пройдет Первый международный кулинарный фестиваль
В Шуше пройдет Первый международный кулинарный фестиваль
30 апреля 2022 г. 15:16
В Шуше открылась выставка «Карабахские кони»
В Шуше открылась выставка «Карабахские кони»
28 апреля 2022 г. 15:44
Нахчыванский государственный музыкально-драматический театр получил статус национального
Нахчыванский государственный музыкально-драматический театр получил статус национального
27 апреля 2022 г. 14:33
Госслужба о пришедшем в запустение мавзолее Шейха Гейдара в Хызы
Госслужба о пришедшем в запустение мавзолее Шейха Гейдара в Хызы
26 апреля 2022 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi