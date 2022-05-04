Бюст Гусейна Джавида преподнесен в дар Американо-азербайджанской торговой палате

Бюст выдающегося азербайджанского писателя и драматурга Гусейна Джавида преподнесен в дар Американо-азербайджанской торговой палате (USACC).

Бюст выдающегося азербайджанского писателя и драматурга Гусейна Джавида преподнесен в дар Американо-азербайджанской торговой палате (USACC).

Как передает Report, об этом сообщил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в своем аккаунте в Twitter.

"Бюст, изготовленный по случаю 140-летия выдающегося писателя, драматурга Гусейна Джавида, преподнесен в дар Американо-азербайджанской торговой палате. Мы отметили значимость изучения наследия Джавида как в нашей стране, так и в США", - отметил министр.