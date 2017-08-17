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    Будет снят фильм, посвященный боевому пути Ахмедии Джебраилова

    В съемках фильма Впереди генералов примут участие представители Азербайджана, России и Франции

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Будет снят новый фильм, посвященный боевому пути видного представителя французского движения сопротивления, а позднее и друга бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Ахмедии Джебраилова.

    Как сообщает Report, в съемках киноленты примут участие представители Азербайджана, России и Франции.

    По словам автора сценария фильма "Впереди генералов" Анара Омарова, он побывал в доме-музее легендарного партизана, встретился с сыном героя и получил от него благословение, а также юридическое разрешение на использование в фильме имени его отца. После этого в течение нескольких месяцев велась работа над сценарием.

    Фильм, сценарий которого получил высокую оценку со стороны партнеров в России и Франции, основан на реальных событиях и в основном охватит жизнь героя в период войны.

    Творческий состав проекта для реализации фильма на мировом уровне готов привлечь и местных инвесторов.

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