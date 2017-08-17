Будет снят фильм, посвященный боевому пути Ахмедии Джебраилова

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Будет снят новый фильм, посвященный боевому пути видного представителя французского движения сопротивления, а позднее и друга бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Ахмедии Джебраилова.

Как сообщает Report, в съемках киноленты примут участие представители Азербайджана, России и Франции.

По словам автора сценария фильма "Впереди генералов" Анара Омарова, он побывал в доме-музее легендарного партизана, встретился с сыном героя и получил от него благословение, а также юридическое разрешение на использование в фильме имени его отца. После этого в течение нескольких месяцев велась работа над сценарием.

Фильм, сценарий которого получил высокую оценку со стороны партнеров в России и Франции, основан на реальных событиях и в основном охватит жизнь героя в период войны.

Творческий состав проекта для реализации фильма на мировом уровне готов привлечь и местных инвесторов.