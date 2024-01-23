Будет снят документальный фильм о вкладе города Шуша в развитие исламской культуры

Будет подготовлен документальный фильм об историко-религиозном наследии города Шуша и шушинцах, внесших вклад в развитие исламской культуры.

Будет подготовлен документальный фильм об историко-религиозном наследии города Шуша и шушинцах, внесших вклад в развитие исламской культуры.

Как сообщает Report, это отражено в "Плане действий по объявлению города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год", утвержденном премьер-министром Али Асадовым.

Съемки фильма поручены Министерству культуры, Государственному комитету по работе с религиозными структурами, специальному представительству президента в Шушинском районе, ЗАО “Азербайджанские теле-и радиопередачи”.

Документальный фильм будет продублирован на несколько языков.