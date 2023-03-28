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Будет проведен фестиваль "Бакинская осень 2023 – 35 лет спустя"

Будет проведен фестиваль "Бакинская осень 2023 – 35 лет спустя" Легендарный конкурс "Бакинская осень" (Bakı Payızı) возобновляет поиск талантов.
Kультурная политика
28 марта 2023 г. 12:06
Будет проведен фестиваль Бакинская осень 2023 – 35 лет спустя

Легендарный конкурс "Бакинская осень" (Bakı Payızı) возобновляет поиск талантов.

Как сообщает Report, запланированный конкурс "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя" будет посвящен 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Одна из основных целей проекта - объединение азербайджанцев мира и представление азербайджанской культуры всему миру.

Один из организаторов фестиваля известный азербайджанский пианист, композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист Эмиль Афрасияб отметил, что проект станет большим конкурсом не только по вокалу, но и еще четырем категориям: групповое исполнение, оригинальный жанр, хореография и композиция.

Он обратился к проживающим за рубежом азербайджанцам и пригласил их присоединиться к проекту.

"Музыкальный конкурс "Бакинская осень" играет очень важную роль в развитии нашей культуры" - подчеркнул Э.Афрасияб.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Payızı 2023 - 35 il sonra” festivalı keçiriləcək - VİDEO

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