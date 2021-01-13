Будет подготовлена дорожная карта по консервации и реставрации исторических памятников в Карабахе

Армения должна быть привлечена к юридической ответственности, выплатить компенсацию

"Делегация ИСЕСКО стала свидетелем преступлений, совершенных армянами в освобожденных от оккупации Физулинском районе и городе Агдам, в том числе актов вандализма в мечетях, в отношении исторического, культурного наследия Азербайджана. Они отразят эти преступления в своих отчетах. Уверены, что информация об этих зверствах будет доведена до мирового сообщества, в том числе до исламского мира. Это очень важно".

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"Мы оцениваем этот визит как знак солидарности с Азербайджаном"

Отвечая на вопросы после поездки делегации во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Малики в Физулинский и Агдамский районы, министр отметил, что это первый визит в нашу страну на уровне главы международной организации после Отечественной войны. Мы оцениваем это как знак солидарности с Азербайджаном.

"Мы приглашаем международные организации на наши освобожденные земли. Мы хотим, чтобы весь мир стал свидетелем армянских зверств. В настоящее время ведутся обсуждения с ЮНЕСКО и другими организациями. Также необходимо обеспечить меры безопасности для организации визитов на освобожденные территории. Нынешний визит также организован на разминированные территории. Для того, чтобы задокументировать все преступления, совершенные армянами, эксперты должны посетить все места и зарегистрировать, чтобы в будущем мы могли представить эти факты в международные суды. Армения должна быть привлечена к юридической ответственности, выплатить компенсацию", - сказал Анар Керимов.

Будет подготовлена дорожная карта по консервации и реставрации исторических памятников в Карабахе

Отвечая на вопрос о шагах, которые будут предприняты для защиты наших культурно-религиозных и исторических памятников на освобожденных от оккупации территориях, министр сказал: "В настоящее время эксперты Министерства культуры проводят мониторинг и инвентаризацию памятников материальной культуры, исторических памятников на этих территориях. Затем будет подготовлена дорожная карта по консервации и реставрации памятников. Это долговременный процесс. Но мы намерены очень решительно приступить к нему. В этой работе нам должны оказать содействие как местные, так и зарубежные эксперты. В первую очередь мы планируем начать с города Шуши – колыбели нашей культуры, культурной столицы Азербайджана. Естественно, будут восстановлены историко-культурные памятники, учреждения культуры в Агдаме, Физули и других освобожденных территориях".

Министр сообщил, что разрабатывается план мероприятий, которые пройдут в Шуше – культурной столице Азербайджана.

В этом году в Шуше планируется провести два мероприятия – фестиваль "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа.