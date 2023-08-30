Будет организовано мероприятие "Путешествие в этно-культурную среду Западного Азербайджана"

С целью демонстрации этнокультурной среды и нематериального культурного наследия Западного Азербайджана 3 сентября Министерство культуры организует перед Центром Гейдара Алиева мероприятие под названием "Путешествие в этнокультурную среду Западного Азерба

С целью демонстрации этнокультурной среды и нематериального культурного наследия Западного Азербайджана 3 сентября Министерство культуры организует перед Центром Гейдара Алиева мероприятие под названием "Путешествие в этнокультурную среду Западного Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В рамках мероприятия планируется показ национальной одежды и кухни, предметов быта Западного Азербайджана, а также 3D-моделей исторических памятников. В завершение мероприятия состоится гала-концерт.