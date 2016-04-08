​Будапештский камерный оркестр исполнит "Аразбары" в Центре Гейдара Алиева

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Будапештский камерный оркестр имени Ференца Листа выступит в Баку в Центре Гейдара Алиева 3 мая. Как сообщает Report, в программу выступления также вошел симфонический мугам "Аразбары" выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Отметим, что известный Будапештский камерный оркестр имени Ференца Листа уже приезжал в Баку в 2011 году и он выступал на III Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли. Именно в тот приезд музыканты открыли для себя удивительный мир азербайджанской музыки, в том числе и творчество гениального Узеира Гаджибейли.

"Мы готовим сюрприз для бакинцев. Они услышат в нашем исполнении “Аразбары” - популярное произведение вашего классика, которое мы с удовольствием исполним в Баку. И конечно, прозвучат произведения венгерских композиторов – Листа и Брамса, которые являются нашей визитной карточкой", - заявил художественный руководитель оркестра Петер Тфирст (Peter Tfirst).

Еще одним сюрпризом концерта будет несомненно выступление скрипача–виртуоза Йожефа Лендвая (Joszef Lendvay). Его музыкальная харизма вбирает в себя цыганский фольклор и виртуозность классического исполнения. Венгерский Чардаш и Баховская Чакона – вот две контрастные грани его индивидуальности.

Йожеф Лендвай родился в 1974 году в музыкальной семье. Его отец является одним из самых популярных исполнителей цыганского фольклора в Венгрии и на международной арене.

Йожеф рано начал интенсивное классическое музыкальное образование; уже в семь лет он выиграл свой первый из многочисленных конкурсов скрипачей.

Сейчас он признанный музыкант, который имеет обширный гастрольный график. У него есть регулярные выступления в Гааге, Берлине, Санкт-Этьен, Берн, Лос-Анджелес, Шанхае, где он играл с Национальным симфоническим оркестром, Роттердамским филармоническим оркестром, оркестром Нидерландского радио, Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, оркестром романской Швейцарии и др. Его приглашают в свои концерты такие известные дирижеры, как Иван Фишер и Саймон Рэттл.

Лендвай играет на скрипке великого итальянского скрипичного мастера Антонио Страдивари.

Отметим, что Будапештскому камерному оркестру уже 53 года. За эти годы он объехал с концертами едва ли не все страны мира, записал более 200 дисков.

Оркестр, наград и регалий которого не счесть, был признан фондом Бартока "достойным носителем наследия Бартока".

За свою полувековую историю существования в оркестре менялись поколения музыкантов, его художественные руководители. Но неизменным оставался стиль и высокий профессионализм исполнения.

В Баку оркестр привезет свою "коронную" программу, состоящую из западных классиков и корифеев венгерской музыки - Листа и Брамса.