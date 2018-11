Британский военный оркестр выступит в Баку с концертной программой

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Представляющий министерство обороны Великобритании военный оркестр "The Salamanca Band and Bugles of The Rifles" выступит с концертом в Баку.

Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, 12 июня будет организован совместный концерт "The Salamanca Band and Bugles of The Rifles" и отдельного образцового военного оркестра министерства обороны Азербайджана.

На концерте планируется исполнение обоими военными оркестрами отрывков присущих нашим народам музыкальных произведений.

Концерт пройдет в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева.

13 июня под открытым небом на Площади фонтанов также организуют совместный концерт военного оркестра министерства обороны Великобритании "The Salamanca Band and Bugles of The Rifles" и образцового военного оркестра Государственной погранслужбы Азербайджана.

Здесь также планируется исполнение обоими военными оркестрами отрывков присущих нашим народам музыкальных произведений.

Концерт продлится с 11:00 по 13:00.