Более 400 случаев незаконных изменений фасадов исторических зданий выявлено в Баку в 2023 году

В прошлом году выявлено более 400 случаев изменения внешнего вида фасадов исторических зданий в Баку, в том числе размещения на них рекламных щитов и другие виды нарушений.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.
Согласно информации, все выявленные незаконные изменения и допущенные недостатки были устранены.
Большая часть дефектов фасадов зданий возникла в результате многолетнего использования памятников с нарушением требований закона.
Установлены факты, когда собственник или арендатор изменял внешний вид фасадов исторических зданий путем установки линий связи, бытовой техники, возведения пристроек и др.