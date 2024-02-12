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Более 400 случаев незаконных изменений фасадов исторических зданий выявлено в Баку в 2023 году

Более 400 случаев незаконных изменений фасадов исторических зданий выявлено в Баку в 2023 году В прошлом году выявлено более 400 случаев изменения внешнего вида фасадов исторических зданий в Баку, в том числе размещения на них рекламных щитов и другие виды нарушений.
Kультурная политика
12 февраля 2024 г. 11:36
Более 400 случаев незаконных изменений фасадов исторических зданий выявлено в Баку в 2023 году

В прошлом году выявлено более 400 случаев изменения внешнего вида фасадов исторических зданий в Баку, в том числе размещения на них рекламных щитов и другие виды нарушений.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

Согласно информации, все выявленные незаконные изменения и допущенные недостатки были устранены.

Большая часть дефектов фасадов зданий возникла в результате многолетнего использования памятников с нарушением требований закона.

Установлены факты, когда собственник или арендатор изменял внешний вид фасадов исторических зданий путем установки линий связи, бытовой техники, возведения пристроек и др.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Bakıda tarixi abidələrə 400-dən çox qanunsuz müdaxilə olub - RƏSMİ

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