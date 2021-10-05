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Блюда мексиканской кухни представлены на рыбном фестивале в Баку

Блюда мексиканской кухни представлены на рыбном фестивале в Баку Посольство Мексики представило свои национальные блюда на Рыбном фестивале - Fish Festival, организованном Azeri Home Chef Company и Artishok Events в Баку, на побережье Каспийского моря.
Kультурная политика
5 октября 2021 г. 17:52
Блюда мексиканской кухни представлены на рыбном фестивале в Баку

Посольство Мексики представило свои национальные блюда на Рыбном фестивале - Fish Festival, организованном Azeri Home Chef Company и Artishok Events в Баку, на побережье Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на посольство, в рамках фестиваля были приготовлены национальные блюда из мексиканской кухни такие как кесадильи с рыбой и севиче с рыбой. К блюдам подавались тосты из кукурузы. Как известно, данный продукт занимает важное место в мексиканской национальной кухне.

Посетителям также удалось ознакомится с некоторыми изделиями национального ремесла, представленными на стенде.

Блюдо севиче изготавливается из мяса рыбы, замаринованного в лимонном соке, и подается это блюдо в холодном виде. Таким образом, севиче является свежим и вкусным блюдом приемлемым для употребления в любое время дня.

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Версия на английском языке ФотоSome best Mexican foods served at Baku fish festival

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