Блюда мексиканской кухни представлены на рыбном фестивале в Баку

Посольство Мексики представило свои национальные блюда на Рыбном фестивале - Fish Festival, организованном Azeri Home Chef Company и Artishok Events в Баку, на побережье Каспийского моря.

Посольство Мексики представило свои национальные блюда на Рыбном фестивале - Fish Festival, организованном Azeri Home Chef Company и Artishok Events в Баку, на побережье Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на посольство, в рамках фестиваля были приготовлены национальные блюда из мексиканской кухни такие как кесадильи с рыбой и севиче с рыбой. К блюдам подавались тосты из кукурузы. Как известно, данный продукт занимает важное место в мексиканской национальной кухне.

Посетителям также удалось ознакомится с некоторыми изделиями национального ремесла, представленными на стенде.

Блюдо севиче изготавливается из мяса рыбы, замаринованного в лимонном соке, и подается это блюдо в холодном виде. Таким образом, севиче является свежим и вкусным блюдом приемлемым для употребления в любое время дня.