Безграничная щедрость известного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в Грузии

Благотворительная деятельность видного азербайджанского мецената, просветителя и общественного деятеля Гаджи Зейналабдина Тагиева охватывала не только Азербайджан. Об этом упомянул на открытии памятника Тагиеву в Баку и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Благотворительная деятельность видного азербайджанского мецената, просветителя и общественного деятеля Гаджи Зейналабдина Тагиева охватывала не только Азербайджан. Об этом упомянул на открытии памятника Тагиеву в Баку и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что инициативы Тагиева в области образования не ограничиваются только Баку. На средства мецената были открыты школы в регионах компактного проживания азербайджанцев в Грузии.

Журналисты грузинского бюро Report провели исследование, изучив многогранную благотворительную деятельность Тагиева в соседней стране. Первое наше журналистское расследование посвящено Тбилисской Джума-мечети, которая была достроена при его финансовой поддержке.

В книге грузинского исследователя-переводчика Мирзы Мамедоглу “Древний Тифлис” говорится: “Известный во всем мусульманском мире нефтемагнат Гаджи Зейналабдин Тагиев, прибыв в Тифлис, посетил Джума-мечеть и пожертвовал определенную сумму на завершение ее строительства”.

К сожалению, сведений о помощи, оказанной Гаджи Зейналабдином Тагиевым, в грузинских источниках не встречается. Мы решили посетить Джума-мечеть с целью получения дополнительной информации об этом. Наш визит приурочен ко дню пятничной молитвы, когда в мечети многолюдно и торжественно.

Уникальная мечеть

В Древнем Тифлисе было несколько мечетей. Фундамент Джума-мечети был заложен в конце XIX века. Она была построен по проекту итальянского архитектора Джованни Скудьери. Площадь мечети была значительно расширена в 1864 году.

Согласно некоторым источникам, в 1889 году с целью укрепления здания мечети была проведена реконструкция.

Джума-мечеть в нынешнем Тбилиси уникальна. И в первую очередь тем, что в ней совершают религиозные обряды наравне шииты и сунниты. В оформлении использованы элементы исламской и неоготической архитектуры и мозаичные узоры. Примечателен восьмиугольный минарет мечети.

Грузинские власти считают эту мечеть свидетельством религиозной терпимости и толерантности. Президент Саломе Зурабишвили во время посещения мечети в июне 2019 года на Рамазан отметила, что мечеть является единственным религиозным очагом, где шииты и сунниты молятся вместе, подчеркнув, что традиции толерантности исторически существовали в Тбилиси и продолжаются по сей день.

Надо отметить, что мечеть некогда была суннитской. После того, как в 1951 году шиитская мечеть Шаха Аббаса в Тифлисе была снесена из-за строительства моста Метехи, Джума-мечеть объединила представителей обеих течений. Когда-то в мечети была ширма, разделявшая молельни шиитов и суннитов. В настоящее время в Джума-мечети сохранились два предмета из мечети Шаха Аббаса - минбар и старинный Коран.

"Тагиев был одним из тех людей, которые оказали Джума-мечети самую большую помощь”

При входе в мечеть табличка с краткой информацией о мечети на азербайджанском языке.

Мы побеседовали с главой мечети Тахмазом Гасановым. На протяжении 30 лет известный знаток истории Тбилиси Т.Гасанов работает смотрителем этого храма. Говоря о вкладе Гаджи Зейналабдина Тагиева в строительство Джума-мечети, Т.Гасанов отметил: “Тагиев был одним из тех людей, которые оказали Джума-мечети самую большую помощь. Мечеть была построена в 1811 году, а в 1864 году Тагиев способствовал ее расширению. Нынешняя мечеть когда-то принадлежала казанским татарам. Во время посещения Тагиевым мечети муфтий и имам Джума-мечети встретились с ним и обратились за помощью. Тагиев выдал им целый мешок золотых монет. Он также помог со строительством минарета мечети. Меценат поставил одно условие – высота минарета должна составлять 27 метров, что и было выполнено впоследствии”.

Свидетельство об участии Тагиева в этом процессе запечатлено и в книге "Cовременники о Гаджи Зейналабдине Тагиеве", изданной НАНА в 2013 году:

“В 1903 году вышла еще одна книга, посвященная Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Автор очерка “Биография известного богатством и щедростью господина Гаджи Зейналабдина Тагиева”, изданного на азербайджанском и персидском языках, доподлинно не известен. Составители вышедшей в 1993 году книги “Гаджи Зейналабдин Тагиев” Абульфаз Гашимоглу, Экрем Багиров и Паша Алиоглу предполагают, что произведение было написано известным религиозным деятелем ахундом Юсифом Талыбзаде. Ахунд Юсиф Мустафа оглу Талыбзаде (1877-1922) получил образование в Тифлисе и Мешхеде, был ахундом мечети Шаха Аббаса в Тифлисе до приглашения в Баку, поступившего от Гаджи Зейналабдина Тагиева. С 1900 года преподавал в русско-азербайджанских школах”.

“Сам Всевышний велит ремонтировать Дома Господни"

Мы побеседовали с представителем Управления мусульман Грузии, муфтием гаджи Этибаром Эминовым. “В целом, ислам - религия благотворительности. Об этом гласят и аяты Корана. То есть человек понимает - все, чем обладает он - дары Всевышнего и поэтому все время делится ниспосланными ему благами. Правоверный мусульманин старается помогать всем нуждающимся, всем живым существам по мере своих возможностей. И мы, будучи Управлением мусульман Грузии, стараемся неукоснительно следовать заветам и ежегодно оказываем посильную помощь”.

Муфтий отметил, что высоко ценит материальную помощь, выделяемую на строительство религиозных храмов: “Сам Всевышний велит ремонтировать Дома Господни. Об этом говорится в Коране".

Религиозный деятель отметить, что Джума-мечеть в Тбилиси считается центром мусульман Грузии: “Это мусульманская святыня. Пользуясь случаем, хочу с благодарностью почтить память всех внесших свой вклад в строительство этой мечети. Это станет примером для будущих поколений”.

Очередные проявления щедрости бакинского мецената

"Тагиев многое сделал в Тифлисе. Он оказал помощь школе” Анджуман". Учебное заведение располагалось за нынешним музеем Мирзы Фатали Ахундова. Сейчас это здание отремонтировано, его облик полностью изменен”.

По словам главы мечети, Г.З.Тагиев не жалел средств на строительство церкви в Тифлисе и ремонтные работы в саду Муштахид.

Тагиев был почетным попечителем мусульманской школы в Тифлисе. Предполагается, что это учебное заведение, действовавшее как медресе, было открыто при Джума-мечети. Сведения о деятельности медресе при Тифлисской Джума-мечети содержится и в сборнике “Кавказский календарь” за 1850 год.

В книге "Современники о Гаджи Зейналабдине Тагиеве" упоминается, в частности, Алескер бек Махмудбеков (1875-1968): "Он окончил Бакинскую реальную школу, Петербургский политехнический институт. После этого работал на текстильной фабрике Тагиева, был директором фабрики. В 1908 году переехал в Тифлис, где занимался общественной деятельностью, принимал активное участие в работе Кавказского мусульманского благотворительного общества. 28 мая 1918 года был одним из 26 членов Национального совета Азербайджана, подписавших Декларацию независимости. В 1918 году отправился в Турцию, где возглавил текстильную фабрику в Адане. Позже он переехал в Каир, где и закончил свою жизнь”.

Многие получили хорошее образование на средства Гаджи Зейналабдина Тагиева. Среди них две известные женщины, получившие свое первое образование в Тбилиси – первая азербайджанская профессиональная певица Шовкет Мамедова и просветитель Салима Ягубова. Ш.Мамедова училась в Милане, а Салима Ягубова окончила высшие педагогические курсы имени Бестужева в Петербурге.

Таков краткий очерк благих дел известного бакинского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в Тбилиси. Грузинское бюро Report продолжает свое журналистское расследование.