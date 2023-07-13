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BBC Travel посвятил сюжет истории и культуре Азербайджана

BBC Travel посвятил сюжет истории и культуре Азербайджана Известный британский портал BBC Travel подготовил материал путешествия по Азербайджану, сопровождающийся несколькими фотографиями исторических памятников в стране.
Kультурная политика
13 июля 2023 г. 11:36
BBC Travel посвятил сюжет истории и культуре Азербайджана
Report

Известный британский портал BBC Travel подготовил материал про путешествие по Азербайджану и его основных исторических достопримечательностях.

Как сообщает Report, в сюжете "Азербайджан – страна огней Кавказа" отмечается глубинная связь культуры Азербайджана с зороастризмом.

"Огонь глубоко укоренился в азербайджанской культуре и мифологии с тех пор, как зороастризм (одна из старейших в мире монотеистических религий) пришел в этот регион более 3000 лет назад",- говорится в статье.

Кроме того, в репортаже рассказывается о таких исторических памятниках, как Девичья башня, Храм огня Атешгях в Сураханы и зороастрийский храм в селе Хыналыг Губинского района.

Отмечается, что древняя культура зороастризма отражается и в обычаях современного населения Азербайджана.

"Сегодня большинство азербайджанцев - мусульмане, но зороастрийские верования, обычаи и традиции продолжают присутствовать в современной культуре. Каждый год, чтобы отпраздновать приход весны, Азербайджан отмечает Новруз. Эта традиция сформирована зороастрийским фольклором, и Новруз - один из самых больших праздников Азербайджана", - говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке “BBC Travel” Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinə həsr olunmuş reportaj hazırlayıb
Версия на английском языке BBC Travel posts article on Azerbaijan's history and culture

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