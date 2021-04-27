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Балоглана Ашрафова похоронили в родном селе

Балоглана Ашрафова похоронили в родном селе Заразившийся COVID-19 Б.Ашрафов скончался минувшим днем в своем доме
Kультурная политика
27 апреля 2021 г. 10:06
Балоглана Ашрафова похоронили в родном селе
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Заслуженного артиста Азербайджана Балоглана Ашрафова проводили в последний путь.

Как передает Report, покойный был похоронен в родном селе Бадалан Масаллинского района рядом с могилами своих близких родственников.

В соответствии с правилами пандемии, церемония похорон прошла с участием ограниченного числа людей.

Заразившийся COVID-19 Б.Ашрафов скончался минувшим днем в своем доме.

Балоглан Ашрафов родился 8 октября 1951 года в селе Бадалан Масаллинского района. В 1968 году окончил среднюю школу в своем же селе, в том же году окончил 5-летний курс по тару при районной 7-летней музыкальной школе.

В 1978 году окончил факультет филологии АУЯ, 5 лет работал в селе учителем. В 1971 году стал победителем радио олимпиады "Мотивы Тураджа" (Turac təranələri), проводимой Азербайджанским радио.

В 1974 году стал победителем "Всесоюзного фестиваля трудящихся и молодежи", диплом ему вручила лично Шовкет Алекперова.

Работая в ансамбле Ислама Рзаева, объездил все районы и села Азербайджана, выступал перед тружениками. Выступал с концертными программами в ряде стран мира - Турции, Ираке, Германии и во всех крупных городах СНГ.

В 2007 году был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджана.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Baloğlan Əşrəfov dəfn edilib

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