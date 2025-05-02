Baku TV покажет фильм "Ходжалы. Последняя свадьба..."

Художественно-документальный фильм "Ходжалы. Последняя свадьба...", созданный Global Media Group и информационным агентством Report, впервые будет показан на телевидении.

Художественно-документальный фильм "Ходжалы. Последняя свадьба...", созданный Global Media Group и информационным агентством Report, впервые будет показан на телевидении.

Как сообщает Report, показ состоится 2 мая в 21:00 на телеканале Baku TV.

Сюжет фильма основан на реальных событиях - свадьбе, прерванной 33 года назад из-за обстрела Ходжалы армянскими боевиками.

Идея проекта возникла благодаря сохранившейся черно-белой фотографии с той свадьбы от 18 января 1992 года. В фильме эта фотография воссоздана в цвете и служит символом возрождения Ходжалы. Картина отражает идею о том, как переживший ходжалинское горе азербайджанский народ может настроиться на позитивное, радостное будущее.

Съемки проходили в Ходжалы (документальные кадры) и Агсу (художественная часть).

Проект реализован под руководством председателя правления Global Media Group Эльнура Назим оглу Абдуллаева. Автор идеи и сценария - Ниям Ширинов, режиссер-постановщик - Юсиф Алекперзаде, продюсер - Фуад Гусейналиев.