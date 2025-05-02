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Baku TV покажет фильм "Ходжалы. Последняя свадьба..."

Baku TV покажет фильм "Ходжалы. Последняя свадьба..." Художественно-документальный фильм "Ходжалы. Последняя свадьба...", созданный Global Media Group и информационным агентством Report, впервые будет показан на телевидении.
Kультурная политика
2 мая 2025 г. 10:13
Baku TV покажет фильм Ходжалы. Последняя свадьба...

Художественно-документальный фильм "Ходжалы. Последняя свадьба...", созданный Global Media Group и информационным агентством Report, впервые будет показан на телевидении.

Как сообщает Report, показ состоится 2 мая в 21:00 на телеканале Baku TV.

Сюжет фильма основан на реальных событиях - свадьбе, прерванной 33 года назад из-за обстрела Ходжалы армянскими боевиками.

Идея проекта возникла благодаря сохранившейся черно-белой фотографии с той свадьбы от 18 января 1992 года. В фильме эта фотография воссоздана в цвете и служит символом возрождения Ходжалы. Картина отражает идею о том, как переживший ходжалинское горе азербайджанский народ может настроиться на позитивное, радостное будущее.

Съемки проходили в Ходжалы (документальные кадры) и Агсу (художественная часть).

Проект реализован под руководством председателя правления Global Media Group Эльнура Назим оглу Абдуллаева. Автор идеи и сценария - Ниям Ширинов, режиссер-постановщик - Юсиф Алекперзаде, продюсер - Фуад Гусейналиев.

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Версия на английском языке ВидеоFilm titled 'Khojaly. The Last Wedding...' to be aired on Baku TV
Версия на азербайджанском языке ВидеоBaku TV-də “Xocalı. Son toy...” filmi nümayiş olunacaq

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