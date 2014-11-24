​Баку примет заседание национальных комитетов стран TÜRKSOY по работе с ЮНЕСКО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 18-19 декабря состоится заседание национальных комитетов и советов стран TÜRKSOY по работе с ЮНЕСКО.

Как сообщили Report в TÜRKSOY, на мероприятии примут участие руководители всех национальных комитетов и советов по работе с ЮНЕСКО.

Отметим, что решение о проведении заседания в Баку было принято в прошлом году на встрече TÜRKSOY в турецком Эскишехире.

Международная организация тюркской культуры TÜRKSOY была организована 12 июля 1993 года. Её основной целью является сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. В организацию входят 6 независимых государств, 6 субъектов РФ и Гагаузская автономия Молдовы, а также непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра.