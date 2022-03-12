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Баку готовится к Новрузу

Баку готовится к Новрузу В преддверии праздника Новруз в столице Азербайджана проводятся масштабные работы по уборке и благоустройству территории города.
Kультурная политика
12 марта 2022 г. 12:51
Баку готовится к Новрузу

В преддверии праздника Новруз в столице Азербайджана проводятся масштабные работы по уборке и благоустройству территории города.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что сегодня при участии Управления торговли и услуг Исполнительной власти, Управления жилищно-коммунального хозяйства, Объединения хозяйств по озеленению, Бакинского предприятия электрических сетей и других организаций был проведен масштабный субботник.

В связи с праздником Новруз начаты работы по украшению праздничной атрибутикой всех витрин и фасадов объектов в городе для создания праздничной атмосферы у граждан. К работе присоединились и представители частного сектора.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Novruz bayramına hazırlaşır

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