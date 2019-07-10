Открылась выставка "Городская жизнь: Баку глазами зарубежных дипломатов"

В Баку состоялось открытие выставки "Городская жизнь: Баку глазами зарубежных дипломатов".

Как сообщает Report, в Art Tower Gallery представлены тематические фотографии о Баку, снятые членами дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.

Посетители выставки смогут увидеть фотоработы таких дипломатов, как посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини, посол Латвии Юрис Маклаковс, посол Кубы Альфредо Портуандо, посол Бельгии Берт Шоофс, первый советник делегации ЕС Денис Даниилидис, выполняющий обязанности консула Колумбии в Азербайджане Хосе Рикардо Инфанте, посол Нидерландов Онно Керверс и др.

Выставка будет проходить до 20-го июля.