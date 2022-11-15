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Бакинский джазовый фестиваль 2022 пройдет с участием мировых звезд

Бакинский джазовый фестиваль 2022 пройдет с участием мировых звезд Запланированный на сентябрь Бакинский джазовый фестиваль был отменен в знак уважения к памяти шехидов и перенесен на ноябрь.
Kультурная политика
15 ноября 2022 г. 16:33
Бакинский джазовый фестиваль 2022 пройдет с участием мировых звезд

Запланированный на сентябрь Бакинский джазовый фестиваль был отменен в знак уважения к памяти шехидов и перенесен на ноябрь.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Фестиваль стартует 15 ноября и продлится до 20 ноября. В обновленной программе примут участие известные зарубежные исполнители, звезды мирового джаза, включая лауреата премии Grammy, швейцарца Грегори Марета.

15 ноября Грегори Марет выступит вместе с азербайджанскими музыкантами в рамках фестиваля. Нашу страну в этом проекте представит молодой пианист Эльбей Мамедзаде.

Бразильская дива Элоиза Лоуренсо выступит с зажигательной программой 16 ноября, а далее фестивальные дни продолжатся концертами виртуозного голландского пианиста Майка Дель Ферро, израильского коллектива Йогефа Шетрита, группы немецкого вокального исполнителя экспериментального джаза Майкла Шифеля.

В рамках фестиваля также пройдет второй тур конкурса I am Jazzman, состоится награждение победителей и финальный концерт.

17 ноября в QGallery планируется открытие выставки Dancing Jazz.

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Версия на английском языке ФотоBaku Jazz Festival 2022 to be held with participation of world stars
Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı Caz Festivalı – 2022” başlayır

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