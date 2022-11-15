Бакинский джазовый фестиваль 2022 пройдет с участием мировых звезд

Запланированный на сентябрь Бакинский джазовый фестиваль был отменен в знак уважения к памяти шехидов и перенесен на ноябрь.

Запланированный на сентябрь Бакинский джазовый фестиваль был отменен в знак уважения к памяти шехидов и перенесен на ноябрь.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Фестиваль стартует 15 ноября и продлится до 20 ноября. В обновленной программе примут участие известные зарубежные исполнители, звезды мирового джаза, включая лауреата премии Grammy, швейцарца Грегори Марета.

15 ноября Грегори Марет выступит вместе с азербайджанскими музыкантами в рамках фестиваля. Нашу страну в этом проекте представит молодой пианист Эльбей Мамедзаде.

Бразильская дива Элоиза Лоуренсо выступит с зажигательной программой 16 ноября, а далее фестивальные дни продолжатся концертами виртуозного голландского пианиста Майка Дель Ферро, израильского коллектива Йогефа Шетрита, группы немецкого вокального исполнителя экспериментального джаза Майкла Шифеля.

В рамках фестиваля также пройдет второй тур конкурса I am Jazzman, состоится награждение победителей и финальный концерт.

17 ноября в QGallery планируется открытие выставки Dancing Jazz.