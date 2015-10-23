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    В Баку ознакомятся с традиционным мексиканским напитком мескаль

    На презентацию приглашен специалист по этому напитку из Мексики

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Баку будет представлен традиционный мексиканский алкогольный напиток мескаль.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, презентация пройдет 27 октября в резиденции посла.

    На презентацию приглашен специалист по этому напитку из Мексики, который расскажет о его происхождении и производстве.

    Отметим, что мескаль изготавливается из сброженного сока голубой агавы. Наиболее распространенной разновидностью мескаля является текила.

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