Байрамов: Важно расширять связи между Азербайджаном и Ираком

Байрамов: Необходимо расширять связи между Азербайджаном и Ирагом посредством культуры

Азербайджан предоставляет стипендии и гранты студентам из Ирака, как и представителям других стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report, об этом сегодня в Багдаде заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

По словам главы ведомства, страны нацелены на расширение связей во многих сферах, одним из направлений является образование.

"Кроме этого, сегодня в ходе обсуждений мы подчеркнули важность расширения связей между гражданами, в частности посредством организации культурных мероприятий", - отметил Байрамов.

Он отметил, что программы студенческого обмена и образовательные миссии играют важную роль в углублении двусторонних связей.

Глава ведомства также выделил инициативы по поощрению взаимных поездок и торговли между двумя странами.

Байрамов подтвердил, что на переговорах также были затронуты гуманитарные вопросы, ситуацию в Сирии и секторе Газа: "Мы согласились с необходимостью найти решение ситуации в Газе", - сказал он, подтвердив поддержку Азербайджаном к решению региональных конфликт дипломатическим путем.