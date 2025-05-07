О нас

Байрамов: Важно расширять связи между Азербайджаном и Ираком

Байрамов: Важно расширять связи между Азербайджаном и Ираком Байрамов: Необходимо расширять связи между Азербайджаном и Ирагом посредством культуры
Kультурная политика
7 мая 2025 г. 14:33
Байрамов: Важно расширять связи между Азербайджаном и Ираком

Азербайджан предоставляет стипендии и гранты студентам из Ирака, как и представителям других стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report, об этом сегодня в Багдаде заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

По словам главы ведомства, страны нацелены на расширение связей во многих сферах, одним из направлений является образование.

"Кроме этого, сегодня в ходе обсуждений мы подчеркнули важность расширения связей между гражданами, в частности посредством организации культурных мероприятий", - отметил Байрамов.

Он отметил, что программы студенческого обмена и образовательные миссии играют важную роль в углублении двусторонних связей.

Глава ведомства также выделил инициативы по поощрению взаимных поездок и торговли между двумя странами.

Байрамов подтвердил, что на переговорах также были затронуты гуманитарные вопросы, ситуацию в Сирии и секторе Газа: "Мы согласились с необходимостью найти решение ситуации в Газе", - сказал он, подтвердив поддержку Азербайджаном к решению региональных конфликт дипломатическим путем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bayramov: Important to expand ties between Azerbaijan and Iraq
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və İraq arasında əlaqələrin genişləndirilməsi vacibdir

Самое важное

Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi