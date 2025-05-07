Байрамов: Важно расширять связи между Азербайджаном и Ираком

Азербайджан предоставляет стипендии и гранты студентам из Ирака, как и представителям других стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как передает Report, об этом сегодня в Багдаде заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном.
По словам главы ведомства, страны нацелены на расширение связей во многих сферах, одним из направлений является образование.
"Кроме этого, сегодня в ходе обсуждений мы подчеркнули важность расширения связей между гражданами, в частности посредством организации культурных мероприятий", - отметил Байрамов.
Он отметил, что программы студенческого обмена и образовательные миссии играют важную роль в углублении двусторонних связей.
Глава ведомства также выделил инициативы по поощрению взаимных поездок и торговли между двумя странами.
Байрамов подтвердил, что на переговорах также были затронуты гуманитарные вопросы, ситуацию в Сирии и секторе Газа: "Мы согласились с необходимостью найти решение ситуации в Газе", - сказал он, подтвердив поддержку Азербайджаном к решению региональных конфликт дипломатическим путем.