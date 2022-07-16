Бахрам Багирзаде: Нынешнее поколение знает меня как бреющегося мужчину из телевизора

11:44

"Мой отец – ардебилец, мать – шемахинка, я считаю себя бакинцем".

"Те, кого я считал друзьями, не были рядом с моей семьей во время болезни".

Интервью Report с азербайджанским актером, режиссером, издателем, заслуженным артистом Бахрамом Багирзаде:

- Вы говорите, что вы бакинец, но некоторые опровергают это. Откуда Бахрам Багирзаде родом на самом деле?

- Я - городской парень. Так я отвечаю, когда меня спрашивают, откуда я родом. Я сам себя считаю бакинцем. Мои родственники из Баскала обижаются на меня. Я баскалец, выросший на "балконе", как я могу сказать, что я оттуда родом?! Как я могу сказать, что я шемахинец, или шушинец, или ардебилец?! У меня везде есть родня. Если я ни разу не видел ни одно из этих мест, как я могу сказать, что я родом оттуда?! Я от рождения в Баку, вырос в Ичеришехер. Семья моего отца переехала из Ардебиля в Сараи, его мать была из Шуши. Моя мама родом из Шемахи. Все они потом преехали в Баку.

- Кстати о Шуше, вы там были?

- Нет, я пока не был в Шуше. Я пять раз получал приглашение, мое имя вносили в список, но по различным причинам пока не поехал. Я не могу назвать причину, на меня могут обидеться. Желание у меня есть, однажды я поеду. Пусть земля немного поостынет. Я готов поехать как рабочий, но не хочу ехать как артист.

- Азербайджанский актер, режиссер, издатель, заслуженный артист… Что из этого ближе вам?

- Самое родное для меня - быть отцом. Моя главнейшая задача заниматься воспитанием своих детей, сдать их обществу как здоровых граждан, образованного врача, образованного архитектора, в первую очередь, человека. Эта профессия [отца] доставляет мне набольшее удовольствие.

- Ваша специальность связана с театральной режиссурой. Почему вы не продолжили деятельность в этой сфере?

- Как вы считаете, какова зарплата в театре? Как я могу прокормить семью на 250 манатов?! А ничего другого я не умел.

- С 1992 года вы рисуете карикатуры, и многие из них мы видели. Как возник интерес к этому? Шарж какой знаменитости вы создавали с наибольшей охотой?

- Я больше не хочу создавать ничьих шаржей. Я теперь вообще ничего не хочу рисовать, больше не буду рисовать карикатуры. До сих пор я нарисовал около 400 карикатур, участвовал в международных выставках. Правда, я не занимал мест, но участвовал. Несмотря на то, что я не был профессиональным художником, карикатуристом, меня допускали к участию. Значит, в них что-то было, раз допускали. В некоторых каталогах вышли мои рисунки. У меня было 6-7 выставок и в Баку. Я хочу заниматься многими вещами в жизни. Но от карикатуры, театра, актерского мастерства, кино я отдаляюсь. Уже недолго осталось, попрощаюсь со всем этим и буду заниматься другими делами.

- В чем причина?

- Я устал. Если вы помните, много лет назад российский государственный деятель и политик, первый президент Российской Федерации Борис Ельцин выступил перед гражданами страны и сказал, что уходит, потому что устал. Я тоже устал. То, чем я занимался, не дало результата. Оказалось, то, чем я занимался 30 лет, многим не нравилось. Некоторые спрашивают, а что я сделал? Нынешнему поколению это не нравится. Если вам не нравится, занимайтесь этим сами, а я - пас.

- Это своего рода бунт?

- Нет, никакого бунта. Я просто прощаюсь. Для тех, кто любит меня, я буду делать хорошую работу. Расскажу, когда наступит время.

- Люди больше любят и знают вас как актера театра КВН "Планета Парни из Баку". Чем сейчас занимается некогда бывший КНВ-щиком Багирзаде? Чем зарабатываете на жизнь?

- Есть три знающих меня поколения. Кто-то знает меня как "чемпиона века", кто-то как участника "Планеты парни из Баку", а нынешнее поколение – как бреющегося мужчину из телевизора. Это фундаментальный результат. Сначала выступаешь в театре, а затем юное поколение ничего и не знает о тебе... В последнее время мне очень сложно. Мне казалось, что окружающие меня люди читали произведения Джалила Мамедкулизаде, Гусейна Джавида, М.А. Сабира. Оказалось, не читали и не понимают того, что я говорю. Люди не на одной волне. Люди не хотят быть грамотными и мыслить, а интересуются примитивными вещами. Я же не могу себе это позволить и постепенно отдаляюсь.

Что касается средств к существованию, я добываю их своим творчеством. У меня нет ни завода, ни ресторана. Я готовлю проекты по проведению различных мероприятий, пишу сценарии. Рекламирую определенный продукт или какое-то место. Мне этого достаточно, потому что у меня нет больших претензий. Например, это серебряное кольцо на моем пальце привезено из Индии, я купил его в одном из магазинов города за 25 манатов. Я смотрю на него, и мне кажется, что оно стоит 250 тысяч манатов. Потому что оно на моем пальце. Может, если я надену что-то дорогое, с бриллиантами, это не будет доставлять мне столько удовольствия.

- В 2020 году вы заразились коронавирусом и перенесли его очень тяжело. Даже долгое время был в коме. Можно сказать, что вы заново родились. Как вам запомнилось то время?

- Я стараюсь не вспоминать те моменты. Я просто возношу молитвы богу, что остался жив. Желаю здоровья окружающим меня избранным друзьям. Умереть не страшно, но пережить момент смерти очень страшно. После выхода из комы мои органы не работали. Я думал, что попал в аварию и долго спал. Я никого не помнил, меня ничего не интересовало, думал только о том, чтобы подняться с койки, вернуться домой, налить себе на кухне чай и выпить его. После коронавируса у меня есть немалые проблемы со здоровьем, с памятью. Иногда спрашивают, почему я не участвую в концертах КВН "Планеты парни из Баку". Многие называют другие причины, но я признаю, что не запоминаю текст после болезни. За время болезни я похудел на 26 килограмм. Это было не похудение, а самое настоящее истощение. Затем я сильно набрал вес и сейчас перешел на здоровое питание, чтобы избавиться от него.

Я считаю, что искупил какие-то грехи прежней жизни, заразившись коронавирусом и побывав в коме. Да простит Аллах мои грехи.

- Фотографии, которыми вы делились из больницы, многие называли шоу…

- Говорящие это сами по жизни шоумены. Я могу быть артистом только на сцене, в жизни никто не увидит меня играющим роль. Только люди с нездоровым мышлением могут предположить, что из здоровья можно сделать шоу. Некоторые даже писали: "Вот бы аппарат ЭКМО испортился, и я умер". Нормальный человек может такое написать?! Я лишь скажу, что Аллах ему судья, мужчине негодно сыпать проклятиями. Как можно желать смерти тому, с кем у вас нет вражды?! Этот человек не думает, как это может сказаться на членах моей семьи?!

- На встрече главы государства Ильхама Алиева с деятелями культуры вы предложили установить памятник меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Сегодня памятник уже установлен. Какие еще у вас есть предложения?

- Раньше имущие люди строили в городе мечети. В последние годы они также строятся, но я думаю, что их мало. Большинство мечетей были построены в Средние века. Я огорчен, что в районе "Белый город" нет мечети. Я хотел бы, чтобы в будущем на этой территории была построена Белая мечеть. И чтобы эта мечеть предназначалась именно для женщин. У меня есть еще одно желание - создать в Шуше площадь в форме круга. Чтобы там находились мечеть, церковь и синагога, связанные с христианством, иудаизмом и исламом. Чтобы это место признали центром мира, куда будут стекаться паломники.

- Вы очень активны в социальной сети. Иногда короткие видеоролики, которые вы снимаете, не приветствуются, многие критикует их. Как вы к этому относитесь?

- Я отношусь к реакциям, как бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Он говорил, что не стал бы Черчиллем, если бы прислушивался к чужим словам. Я тоже никого не слушаю, я всегда уповал на Аллаха и буду уповать на него. Если я сделаю что-то не так, Аллах накажет меня. Если кто-то не принимает то, что я говорю или делаю, это его право. Если люди не понимают юмор без комментариев, что я могу поделать?! Многие спрашивают, почему я пишу на русском, а не на азербайджанском языке. Я отвечаю: "Потому что не знаю по-английски". Если бы я знал английский, писал бы и на нем. Азербайджанский язык - наш государственный язык, и каждый должен знать свой родной язык. Но ведь мы должны выходить и в мир. Моих сил хватает на выход на пространство СНГ. Насколько эффективным будет результат, если в борьбе с Арменией мы будем писать на азербайджанском языке и сами читать? Если мы знаем по-армянски, то давайте писать и отвечать им и на этом языке. Это не футбол, чтобы забить гол и показывать результаты. 80% моих подписчиков русскоязычные, 60% из них те, кто живет за границей. Если они не понимают меня, в чем смысл? В своих статусах я не пишу ничего плохого, а прославляю свою страну. Я писал о победах, я не мог взять в руки автомат в 44-дневной войне и вел борьбу в социальных сетях.

- Мы всегда видим вас шутящим. А дома с близкими вы такой же веселый, улыбчивый? Порой говорят, что актеры дома очень серьезны.

- Я очень серьезный человек дома. Я думаю, что только такой человек и может шутить на сцене. Шутящий интеллектуально должен быть серьезным в жизни. То, что ты серьезный человек, должны видеть члены твоей семьи и люди со стороны. Ничего из того, что я делаю на сцене, я не делаю в реальной жизни. У меня дома строгие законы.

- В какой сфере учатся ваши дети? В целом, какие у вас отношения?

- Моя дочь учится на архитектурном факультете, а сын - в медицинском, оба участся за границей. У меня очень хорошие отношения с детьми. Если дедушки, бабушки, родители интеллигентны, какими могут быть дети? Они грамотные, читающие. Я и моя супруга читаем книги каждый день, так что дети с рождения видят читающих людей.

- В сентябре вам исполнится 50 лет. Полвека... Вы довольны прожитой жизнью?

- Я доволен своей жизнью. Хотя пережил болезнь, меня до сих пор мучают боли. Но в целом, я доволен своей жизнью. Я не могу сказать, что будет дальше. Настоящий мусульманин никогда не должен просить Аллаха о смерти. Наоборот, должен молиться, чтобы жизнь была долгой. Плохой, грешный человек должен желать продления своей жизни, чтобы исправить совершенные ошибки. Хороший человек также должен желать долгой жизни, чтобы приумножить добрые дела. Я молюсь и прошу Аллаха дать мне отсрочку, чтобы искупить грехи. Потому что я хочу попасть в рай. Я уверен, что мои родители там. Они всегда вели праведный образ жизни. Поэтому я молю Аллаха дать возможность искупить мои грехи и попасть к ним. Когда я увижу их, разрыдаюсь, обниму и скажу, что не подвел их и пришел к ним. Я стараюсь творить добро. Хочу встретиться с родителями. Я очень по ним скучаю.

- Вы хотите торжественно отметить свой 50-летний юбилей?

- Я всегда был сторонником торжественного празднования юбилеев. Заболев коронавирусом, я понял, что приглашать нужно только очень близких людей, тех, для кого хочется раскрыть объятия. А таких очень мало. Тех, кого я считал очень близкими, считал друзьями, не были рядом с моей семьей во время моей болезни. Стоит ли приглашать их на юбилей?! Измену можно простить, но раскрыть объятия не получается. Так что приглашено будет небольшое число близких людей.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда проявляла внимание и заботу о нашей семье. Когда я болел, она трижды беседовала с моей супругой по телефону, интересовалась моим здоровьем. Она и мне позвонила, когда я вышел из комы. Я всегда буду благодарен президенту Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой за внимание, которое они уделяют мне и моей семье. Я благодарен всем, кто молился за меня, пока я был в коме.

- Что Бахрам Багирзаде хочет сказать напоследок тем, кто его любит?

- Будьте здравомыслящими и свободными и имейте, пусть Аллах живет в ваших душах. Пусть каждый человек наслаждается своей жизнью.