Азербайджанский режиссер поставила в грузинском театре новый спектакль

Главный режиссер Гянджинского государственного драматического театра Ирада Гезалова поставила в Грузии новый спектакль.

Как сообщает грузинское бюро Report, режиссер обратилась к произведению известного турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу "Лавина" ("Çığ"), который ставит в Тбилисском Государственном драматическом театре имени Ахметели.

В спектакле задействованы ведущие актеры театра - Андриа Гвелесиани, Маико Вацадзе, Тамрико Бежуашвили, Мамука Мазавришвили и другие.

Премьера спектакля состоится 3 декабря. Постановку также представят 4-го и 21-го декабря.

Отметим, что И.Гезалова тесно сотрудничает с Тбилисским Государственным драматическим театром имени Ахметели.

В прошлом году режиссер также поставила в этом театре спектакль по одноименному произведению известного грузинского писателя Нодара Думбадзе "Хелладос".