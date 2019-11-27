 Наверх

Азербайджанский режиссер поставила в грузинском театре новый спектакль

Азербайджанский режиссер поставила в грузинском театре новый спектакль

Главный режиссер Гянджинского государственного драматического театра Ирада Гезалова поставила в Грузии новый спектакль.

Как сообщает грузинское бюро Report, режиссер обратилась к произведению известного турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу "Лавина" ("Çığ"), который ставит в Тбилисском Государственном драматическом театре имени Ахметели.  

В спектакле задействованы ведущие актеры театра - Андриа Гвелесиани, Маико Вацадзе, Тамрико Бежуашвили, Мамука Мазавришвили и другие. 

Премьера спектакля состоится 3 декабря. Постановку также представят 4-го и 21-го декабря. 

Отметим, что И.Гезалова тесно сотрудничает с Тбилисским Государственным драматическим театром имени Ахметели. 

В прошлом году режиссер также поставила в этом театре спектакль по одноименному произведению известного грузинского писателя Нодара Думбадзе "Хелладос". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!