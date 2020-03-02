​Азербайджанские КВНщики "дошутились" до полуфинала

Баталии Азербайджанской телевизионной лиги КВН продолжились в четвертьфинальном поединке на сцене Государственного Академического Национального драматического театра.

Как сообщает Report, за выход в полуфинал боролись девять команд. Удача на этот раз была на стороне следующих коллективов: Yeddi Gözəl из Бакинской Музыкальной Академии, Genezis из Азербайджанского Технического Университета, Baksovet Uşaqları – сборная Азербайджанского Государственного Экономического Университета.

Также путевки в финал себе обеспечили юмористы – киноманы из команды Park Cinema, команда Bir Show из организации Bir Könüllü, Ən Salamat из Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта, и Paxlava Team (Сборная азербайджанцев из России).

Команды состязались в двух конкурсах - Приветствие и Биатлон.

Игру судили руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, певица Роза Зергерли, актер и сценарист Эльмеддин Джафаров, актер Эльджан Расулов, чемпион ХХ века в составе команды КВН "Парни из Баку" Вадо Коровин.