Азербайджанские архитекторы победили на международном конкурсе

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Азербайджанские архитекторы завоевали Гран-при на международном конкурсе архитектуры, проведенном в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает Report в конкурсе с участием до 200 архитекторов из различных стран мира Нариман Имамалиев и Кямал Мусаханов вышли на первое место в различных номинациях и завоевали Гран-при.

Второе место занял архитектор Расим Бабакишиев.

Нариман Имамалиев представил на конкурсе здание "Центра DOST", Кямал Мусаханов – проект Vurğun Residence (совместно с Джахангиром Ахундовым), Расим Бабакишиев в номинации реставрации представил архитектурный проект отеля Şah Palace в Ичеришехер.

Вернувшиеся из Тбилиси Н.Имамалиев, К.Мусаханов и Р.Бабакишиев стали гостями Report.

Р.Бабакишиев сказал, что они принимали участие в названном конкурсе и ранее: "Нариман Имамалиев выиграл Гран-при дважды, Кямал Мусаханов – трижды. Я один раз также занял первое место. На проводимый в восьмой раз конкурс и на этот раз были представлены довольно солидные работы. И на этот раз мы добились успешных результатов. Наши проекты очень высоко оценили. У меня был очень сильный соперник из Италии, в итоге я был удостоен второго места".

Отвечая на вопрос о проблемах в сфере архитектуры, гости сказали, что они желают более высокой оценки своей профессии.

"Уважаемый господин президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют внимание нашему творчеству. И всегда высоко ценили нашу профессию. Мы трое распоряжением главы государства удостоены почетных званий "Заслуженный архитектор".

Архитектор Нариман Имамалиев же посчитал, что в конкурсы в связи с проектами в Азербайджане следует привлекать и зарубежных и местных архитекторов, что приведет к развитию архитектурной сферы.