Азербайджанская и восточная коллекции на выставке "Шедевры истории" - В ФОТОГРАФИЯХ

В Центре Гейдара Алиева продолжается выставка под названием "Шедевры истории", состоящая из азербайджанской и восточной коллекций Грузинского национального музея.

Как сообщает Report, на выставке, где представлено около 300 экспонатов, в трех разделах экспонируются образцы древнего азербайджанского искусства эпохи династии Каджаров, коллекция предметов обихода и картин из комплекса дворца Сардара в Иреванском ханстве и фотодокументы из архива русского фотографа Дмитрия Ермакова.

Большая часть образцов древнего искусства эпохи Каджаров представлена всемирно известными картинами, написанными масляными красками, миниатюрами, керамикой, металлическими изделиями, текстилем и коврами, относящимися к периоду правления Фатали шаха. На выставке также представлен портрет самого Фатали шаха.

В экспозиции также демонстрируются шесть полотен, написанных масляными красками основателем азербайджанского панно – мастером по орнаментам и портретам Мирзой Гадимом Иревани, оказавшим большое влияние на изобразительное искусство Азербайджана.

В экспозиции также представлена этнографическая коллекция, состоящая из найденных среди развалин дворца Cардара Иреванского ханства традиционных костюмов и предметов быта, образцов мебели, ваз и других атрибутов повседневной жизни азербайджанского народа, проживавшего в различных губерниях Южного Кавказа.

Кроме того на выставке также демонстрируется коллекция, в которую вошли фотографии Д.Ермакова, работавшего вначале военным топографом, а затем принимавшего участие в Русско-Османской войне в 1877-1878 годах.

Выставка продлится до 6 октября.

ФОТО: Султана Ахмедбейли