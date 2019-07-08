Минкультуры Азербайджана номинирует объекты культурного наследия в Список ЮНЕСКО

Благодаря осуществляемой правительством Азербайджаном последовательной работе Список всемирного наследия ЮНЕСКО будет и впредь пополняться объектами культурного наследия страны.

Об этом сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что в Азербайджане существует много объектов культурного наследия, ожидающих признания на мировом уровне - это Атешгях, усыпальницы (тюрбы) в Нахчыване, фортификационные сооружения на побережье Каспийского моря и т.д.): "Включение исторического центра Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов в Список всемирного наследия это результат последовательной работы Азербайджана в ЮНЕСКО, а также особого внимания руководства страны".

Отметим, что 7 июля на проходящем в Бакинском конгресс-центре очередном заседании 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО номинация Азербайджана под названием "Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов" была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Было отмечено, что находящийся в Шеки Дворец шекинских ханов является историческим и архитектурным памятником мирового значения.