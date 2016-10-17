На прошедшем в Узбекистане фестивале кулинарии Азербайджан удостоен премии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ При содействии министерства иностранных дел Узбекистана и организационной поддержке Ассоциации кулинарии в районе Бостанлыг провинции Ташкента прошел фестиваль "Моя любимая узбекская кухня".

Как сообщили Report из Центра азербайджанской культуры в Узбекистане, на фестивале был представлен и Азербайджан.

В отведенном для Азербайджана уголке была представлена изданная на узбекском языке книга "Культурное наследие Азербайджана".

Участникам были предложены азербайджанские блюда - долма, чыхыртма, кюкю, а также шекербура, пахлава и пр.

В то же время приготовленное представителями Азербайджана узбекское блюдо вызвало большой интерес участников.

В конце фестиваля состоялась церемония награждения. Здесь высоко оценили результаты посольств России, Азербайджана, Индонезии, которых удостоили первого места.