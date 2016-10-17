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    На прошедшем в Узбекистане фестивале кулинарии Азербайджан удостоен премии

    Отведенный для Азербайджана уголок вызвал большой интерес гостей

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ При содействии министерства иностранных дел Узбекистана и организационной поддержке Ассоциации кулинарии в районе Бостанлыг провинции Ташкента прошел фестиваль "Моя любимая узбекская кухня".

    Как сообщили Report из Центра азербайджанской культуры в Узбекистане, на фестивале был представлен и Азербайджан.

    В отведенном для Азербайджана уголке была представлена изданная на узбекском языке книга "Культурное наследие Азербайджана".

    Участникам были предложены азербайджанские блюда - долма, чыхыртма, кюкю, а также шекербура, пахлава и пр.

    В то же время приготовленное представителями Азербайджана узбекское блюдо вызвало большой интерес участников.

    В конце фестиваля состоялась церемония награждения. Здесь высоко оценили результаты посольств России, Азербайджана, Индонезии, которых удостоили первого места. 

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