Азербайджанскому музею истории было вручено Красное знамя труда

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Национальному музею истории Азербайджана было вручено Красное знамя труда, подготовленное по случаю 50-летия журнала "Азербайджанская женщина" ("Azərbaycan qadını").

Об этом Report сообщили в музее.

Знамя было подарено старейшему сотруднику журнала, писателю-журналисту, доктору исторических наук Сабиру Гянджяли.

На знамени красного цвета написан лозунг "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!" и изображен герб Азербайджанской ССР.