Азербайджанскому музею истории было вручено Красное знамя труда

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Национальному музею истории Азербайджана было вручено Красное знамя труда, подготовленное по случаю 50-летия журнала "Азербайджанская женщина" ("Azərbaycan qadını").
Об этом Report сообщили в музее.
Знамя было подарено старейшему сотруднику журнала, писателю-журналисту, доктору исторических наук Сабиру Гянджяли.
На знамени красного цвета написан лозунг "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!" и изображен герб Азербайджанской ССР.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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