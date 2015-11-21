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    Азербайджанскому музею истории было вручено Красное знамя труда

    На знамени написан лозунг Пролетарии всех стран, объединяйтесь!

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Национальному музею истории Азербайджана было вручено Красное знамя труда, подготовленное по случаю 50-летия журнала "Азербайджанская женщина" ("Azərbaycan qadını"). 

    Об этом Report сообщили в музее. 

    Знамя было подарено старейшему сотруднику журнала, писателю-журналисту, доктору исторических наук Сабиру Гянджяли. 

    На знамени красного цвета написан лозунг "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!" и изображен герб Азербайджанской ССР.

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