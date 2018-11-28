Азербайджанский танец Яллы включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджанский народный танец Яллы (Кочари, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана" включен в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном совместно министерствами культуры и иностранных дел Азербайджана.

В документе отмечается, что решением, принятым на очередной 13-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходящего с 26 ноября по 1 декабря в столице Республики Маврикий, Порт-Луи, "Традиционные групповые танцы Нахчывана Яллы (Кочари, Тензере)" включены в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране ЮНЕСКО.

Названный документ был представлен при совместном сотрудничестве министерств культуры и иностранных дел, а также постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО.

В ведомстве отметили, что представление групповых танцев Яллы (Кочари, Тензере) как нахчыванских было нацелено на пропаганду и освещение на мировом уровне традиций культуры и народного творчества населения этого древнего и исторического региона - Нахчывана, а также охрану этих традиций на уровне ЮНЕСКО.

Так же как и в других случаях, связанных с предоставлением Азербайджаном кандидатур на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, были предотвращены попытки Армении провокационного характера против включения номинации "Традиционные групповые танцы Нахчывана Яллы (Кочари, Тензере)" в список ЮНЕСКО. Соответствующие госорганы Азербайджанской Республики до сессии провели необходимую работу, делегация страны дала достойный ответ армянской стороне.

Благодаря поддержке вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли Мехрибан Алиевой, имеющей исключительную роль в развитии сотрудничества с ЮНЕСКО и ИСЕСКО, и в защите и пропаганде на мировом уровне нашего культурного наследия, наряду с "Традиционными групповыми танцами Нахчывана Яллы (Кочари, Тензере)", в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены традиции изготовления кеманчи и исполнения на ней, традиция приготовления и подачи долмы, исполнение азербайджанского мугама, традиция приготовления и подачи лаваша, медницкое ремесло Лагиджа, ашугское творчество, праздник Новруз, ковроткачество, исполнение на таре, искусство келагаи, а также традиционная азербайджанская народная верховая игра на карабахских конях - човган.