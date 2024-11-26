Азербайджанский певец занял первое место в песенном конкурсе в России

15:00

В городе Ярославль, Россия, прошел народный конкурс "Новая Песня", певец из Азербайджана Рашад Исмаил занял первое место в номинации лучший иностранный исполнитель русских песен.

Как сообщает Report, финальный гала-концерт конкурса прошел во дворце "Миллениум" под руководством директора радио "Новая Песня" Олега Печерского и музыкального продюсера Татьяны Талановой.

Основным условием конкурса являлось исполнение новых песен на русском языке в различных номинациях (романс, патриотическая песня, эстрада, рок, шансон).

В этом году Азербайджан представлял исполнитель и автор рок и шансон песен Рашад Исмаил.

Автор отметил, что его песня "Провинциалка" часто транслировалась в прошлом году на радио "Новая Песня" в Ярославле, а также в других регионах России: "По этой причине песня попала в первую двадцатку и была приглашена на Ярославский Гала-концерт".

В этом году новая песня "Девчонка вольная" (автор: Замира Жабоева-Хусинова) полюбилась слушателям и была представлена на конкурсе.

Помимо заявок из регионов России, в конкурсе также приняли участие представители из разных стран.

Главным преимуществом финального гала-концерта стало исполнение музыки в сопровождении Ярославского "Губернаторского академического симфонического" оркестра. Более 50 музыкантов оркестра выступили под руководством дирижера Алексея Чугаева. Здесь были представлены исполнители из России и других государств.

Песня, которую исполнял Rashad Ismail «Девчонка Вольная» в номинации Шансон завоевала 2 место.

Отметим, что после прошлогоднего выступления азербайджанский певец уже был известен, и его исполнение очень полюбилось. Известная личность города Санкт-Петербурга, финалистка проекта "Голос", автор-исполнитель эстрадных и патриотических песен Анастасия Бубнова за месяц до конкурса предложила Рашаду Исмаилу спеть с ней дуэтом. Таким образом, после исполнения песни "Ветер Бродяга" (автор Анастасия Бубнова) Рашадом Исмаилом и Анастасией Бубновой все встали и, аплодируя, громко кричали "на бис". Публика не отпускала музыкальный дуэт со сцены.

Через несколько минут Рашада Исмаила снова пригласили на сцену. На сцене Рашада награждают и объявляют победителем в номинации лучший иностранный исполнитель русских песен.