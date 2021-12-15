Азербайджанский оперный певец удостоен главной награды СНГ

Азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов удостоен награды "Звезды Содружества".

Азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов удостоен главной награды Содружества независимых государств за достижения в гуманитарной сфере - "Звезды Содружества".

Как сообщает российское бюро Report, торжественная церемония вручения наград лауреатам премий состоится 21 декабря в Большом зале Дома Пашкова в Москве.

Вручение премий будет проходить в смешанном формате. Лауреаты из стран Содружества будут присутствовать на церемонии он-лайн. На сцене Дома Пашкова в их честь выступит Молодежный симфонический оркестр СНГ под руководством Народного артиста России Сергея Скрипки.

В церемонии примут участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.