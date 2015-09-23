​Азербайджанский павильон открылся на международной ярмарке ремесел в Калуге

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Центр российско-азербайджанской дружбы с успехом представил павильон национальной культуры Азербайджана на фестивале ремесел под Калугой, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

21-22 сентября культурно-образовательный центр "Этномир" организовал в Калужской области Международную ярмарку-выставку ремесел, в которой приняли участие представители Центра российско-азербайджанской дружбы (РАД), представив вниманию гостей инструментально-хореографический ансамбль азербайджанского танца под руководством Фамиля Ахмедова, а также мастер-класс по игре на национальных инструментах.

Для гостей был также открыт тематический павильон, где всех гостей ярмарки угощали бакинской пахлавой и чаем, рассказывая о культуре и истории Азербайджана. Большой популярностью в павильон пользовались национальные костюмы, в которых можно было сфотографироваться на память.