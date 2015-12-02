 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанский медный промысел Лагич включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

    Решение принято на заседании Межправительственного комитета по нематериальному культурному наследию в Намибии

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский медный промысел Лагич включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, решение было принято на заседании Межправительственного комитета по нематериальному культурному наследию в Намибии. 

    На включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества претендуют 34 объекта. 

    Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на сегодняшний день насчитывает 314 объектов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi