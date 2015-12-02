Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский медный промысел Лагич включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, решение было принято на заседании Межправительственного комитета по нематериальному культурному наследию в Намибии.
На включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества претендуют 34 объекта.
Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на сегодняшний день насчитывает 314 объектов.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости