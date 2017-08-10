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    Азербайджанский композитор напишет музыку к музыкальному фестивалю во Франции

    Музыку к Музыкальному фестивалю, который пройдет во Франции, поручено написать Фирангиз Ализаде

    Париж. 10 августа. REPORT.AZ/ "Музыкальный фестиваль", проходящий во французском городе Живерни, в этом году посвящен теме "Шелковый путь" и музыку к фестивалю поручено сочинить известному азербайджанскому композитору Фирангиз Ализаде.

    Как сообщает французское бюро Report, согласившаяся на предложение организаторов видный азербайджанский музыкант примет участие в мероприятии, которое состоится 17-27 августа, с рядом произведений, в том числе и с новой музыкой, которую все ждут с большим интересом.

    Среди исполнителей произведений азербайджанского композитора - выдающийся пианист Жан-Клод Ванден (Бельгия), известные скрипачи Мишель Стросс (Франция), Никита Борисоглебский (Россия) и обладающая легендарным голосом Шарон Косте (Франция).

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