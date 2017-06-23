Кандидат от Азербайджана на пост гендиректора ЮНЕСКО побывал в Германии

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Полад Бюльбюль-оглы, кандидатура которого выдвинута на пост генерального директора Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) правительством Азербайджана, с 23 по 21 июня побывал с визитом в Германии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Германии.

Визит организован посольством Азербайджана в Германии и направлен на популяризацию кандидата и его программы, связанной с ЮНЕСКО, в Германии.

П. Бюльбюль-оглы провел встречи с государственным министром по делам ЮНЕСКО в Федеральном министерстве иностранных дел Германии Марией Бёмер, со специальным представителем по вопросам науки, образования и культуры Хайдрун Темпель, депутатами Бундестага, председателем парламентской группы Германия-Южный Кавказ Карин Штренс и его заместителем Йоханнесом Карсом, заведующим отделом по Средней, Юго-Восточной и Восточной Европе, в том числе по Южному Кавказу и Центральной Азии в администрации Федерального канцлера Кнутом Абрахамом и заведующим отделом Глобальных проблем, ООН и политики развития Матиасом Лихартсом.

В ходе встреч, Полад Бюльбюль-оглы поделился своими взглядами относительно дальнейшей деятельности ЮНЕСКО, перечислил приоритеты и предложения на случай избрания гендиректором.

В то же время, был проведен обмен мнениями по вопросам подхода немецкой стороны к вопросам ЮНЕСКО.