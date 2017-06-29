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    Азербайджанский государственный театр юного зрителя примет участие на фестивале в Беларуси

    В фестивале примут участие исполнители из 26 стран мира
    © Report.az

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ) примет участие в XIV Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы" в Беларуси.

    Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, фестиваль пройдет в Бобруйске с 29 июня по 3 июля.

    Участники фестиваля продемонстрируют свои таланты в торжественном открытии и закрытии, праздничном театрализованном шествии по улицам города, выступят с концертами и творческими встречами на предприятиях, в сельских Домах культуры и агрогородках.

    Всего в фестивале примут участие исполнители из 26 стран мира.

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