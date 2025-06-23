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Азербайджанский флейтист удостоен международной награды в Париже

Азербайджанский флейтист удостоен международной награды в Париже Азербайджанский флейтист удостоен международной награды на музыкальном конкурсе в столице Франции Париже.
Kультурная политика
23 июня 2025 г. 17:14
Азербайджанский флейтист удостоен международной награды в Париже

Азербайджанский флейтист удостоен международной награды на музыкальном конкурсе в столице Франции Париже.

Как сообщает французское бюро Report, азербайджанский музыкант Агарагим Гулиев был удостоен награды на Всемирном музыкальном конкурсе Габриэля Форе во Франции.

Он был награжден высшей наградой конкурса Star Grand Prize.

Этот международный конкурс ежегодно собирает известных и талантливых музыкантов со всего мира.

Выступление Агарагима Гулиева было высоко оценено членами жюри, в его исполнении были особо отмечены как техническое мастерство, так и эмоциональная глубина.

Всемирный музыкальный конкурс Габриэля Форе - это престижный онлайн-музыкальный конкурс, проводимый в Париже.

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Версия на английском языке Azerbaijani flute player receives international award in Paris
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı fleyta ifaçısı Parisdə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

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